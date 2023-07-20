Обрушившийся мост через Ургу в Спасском районе построят в 2024 году

Автомобильный мост обрушился в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Мост через реку Урга на трассе «Воротынец – Спасское – Сергач» восстановят в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ЗСНО.

– Наверное, все помнят, что этот мост у нас разрушился, – уточнили в областном парламенте.

Напомним, что мост через Ургу обрушился осенью 2022 года. В министерстве транспорта тогда рассказали, что причиной происшествия стал несанкционированный проезд транспорта массой более 30 тонн.

Стоит отметить, что на подъезде к мосту установлены дорожные знаки, запрещающие передвижение автомобилей массой более 30 тонн и ограничивающие скорость передвижения 40 км/ч. Однако водителей фур это не останавливало

Сейчас жители Спасского района, чтобы добраться в Воротынский район, проезжают больше 60 километров вместо 25, как раньше.