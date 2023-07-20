Прирост зарплаты нижегородцев в первой половине 2023 года составил 14%. Фото: Даниил ОПАРИН

Прирост заработной платы нижегородцев в первой половине 2023 года составил 14,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Как отмечается, ситуация с налоговыми поступлениями по НДФЛ в бюджеты различных уровней выравнивается. Для того, чтобы урегулировать поступления НДФЛ в бюджет был принят Федеральный закон от 29 мая 2023 г. №196-ФЗ.

- В соответствии с законом при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, установлен приоритет для НДФЛ перед другими платежами: при наличии средств на едином налоговом счете налогоплательщика в первую очередь списывается недоимка и текущие платежи по НДФЛ, затем недоимка и текущие платежи по иным налогам, сборам, страховым взносам, далее пени, проценты и штрафы, - добавили в министерстве финансов региона.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия городской думы Нижнего Новгорода оценила недобор доходов Нижнего Новгорода за первое полугодие 2023 года в 500 миллионов рублей. Директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин объяснил, что недобор случился из-за налогов на доходы физлиц (НДФЛ). Администрация Нижнего Новгорода будет усиленно работать с жителями и компаниями, которые уклоняются от налогов.