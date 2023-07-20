Две гостиницы построят на территории ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. ФОТО: Минград Нижегородской области.

Две гостиницы планируется построить на территории ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация размещена на сайте регионального Минграда.

- В соответствии с документацией, на участке около территории ННГУ имени Лобачевского на проспекте Гагарина планируется построить два корпуса гостиниц на 4 тысячи мест, а также учебно-административный корпус на две тысячи студентов. В корпусе также предусмотрен ФОК и конференц-зал.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2023 года была утверждена документация по планировке территории для размещения ИТ-кампуса на участках возле метромоста в Нижегородском районе. Там планируется возвести учебный корпус на 5 тысяч студентов и комплекс гостиниц на 1,5 тысячи мест. Все они будут возведены как раз напротив учебного корпуса.