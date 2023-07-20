Полиция проводит проверку после избиения 14-летнего подростка около ТЦ «Небо». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку после стычки подростков около торгового центра «Небо». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел 19 июля на площади Лядова. Со слов очевидцев, группа молодых людей напала на 14-летнего подростка из-за одежды: парень был одет в клетчатые штаны. Его столкнули с лестницы, он упал и сильно ударился рукой. Школьнику пришлось обращаться в травмпункт.

- После оказания помощи в медицинском учреждении несовершеннолетний был отпущен домой. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются участники инцидента и все обстоятельства, - пояснили в региональном управлении МВД.