Южный обход Арзамаса построен на 97%

Рабочие убирают временное ограждение для запуска автомобильного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершается строительство Южного обхода города Арзамас в Нижегородской области. Техническая готовность объекта сейчас достигает 97%. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ЗСНО.

– Работы планируются завершить в сроки, – рассказали в областном парламенте.

Также в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» реализуются и другие проекты. Так, ведется реконструкция участка автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода на 273 километре в Арзамасском районе.

Начаты и работы по предпроектной подготовке строительства дороги, которая свяжет рабочий поселок «Выездное» и железнодорожную станцию «Арзамас-1».

Напомним, что в Нижнем Новгороде до конца года планируется закупить 113 электробусов. Они заменят устаревшие троллейбусы и смогут доехать даже туда, куда электротранспорт прежде не доезжал из-за отсутствия контактной сети.