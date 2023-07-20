В Нижнем Новгороде толпа подростков напала на сверстника из-за одежды. Фото: тг-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде толпа подростков набросилась на сверстника из-за одежды. Об этом сообщает телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел накануне около торгового центра «Небо» на площади Лядова. По словам очевидцев, инциденту предшествовал конфликт: пострадавший припугнул электрошокером девочек, которые высказали свои претензии по поводу его одежды – он был одет в клетчатые штаны. В ответ на это друзья школьниц столкнули с лестницы парня. Молодой человек повредил руку и долго не мог встать.

- В итоге парня отвезли в травмпункт, у него ушибы, растяжение и сотряс, - говорится в сообщении.