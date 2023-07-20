Глеб Никитин предложил ряд изменений в законодательство РФ ради удобства инвесторов Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес ряд предложений в законодательство РФ для улучшения условий для инвесторов. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, заседании штаба по инвестициям с регионами, провел первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

Глеб Никитин отметил, что одной из проблем инвесторов – является длительная подготовка ресуроснабжающими организациями документации по трассировке коммуникаций. Он предложил сделать РСО участникам информационного агентства. Такую возможность предоставит портал ГИС ОГД.

Другой вопрос, который поднял губернатор Нижегородской области - длительные сроки согласования пересечений одних линейных объектов с другими, в том числе с федеральными трассами. Он предложил ввести единое взаимодействие между организациями-владельцами объектов железнодорожной, автотранспортной, сетевой инфраструктуры.

Андрей Булоусов предложил создать информационный обмен на портале ГИС ОГД в виде эксперимента в регионах, которых заинтересует эта идея. Кроме того, он поручил создать единое входное окно для подачи заявок на присоединение различных видов инженерной инфраструктуры на портале «Госуслуги».