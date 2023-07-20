В Дивеевском районе судят нижегородца, до смерти забившего обидчика дочери

Мотивом послужила обида дочери. Фото: СОЦСЕТИ

Жителя поселка Сатис, до смерти забившего обидчика дочери, начали судить в Нижегородской области. Соответствующая информация появилась на сайте Дивеевского районного суда.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, случай произошел в октябре 2022 года. Во дворе одного из частных домов поселка пьяные местные жители до смерти избили 50-летнего мужчину. Затем, с целью скрыть следы преступления они вывезли тело в Вознесенский район и закопали в лесу.

Через три дня после случившегося тело было найдено, а подозреваемых задержали. Как выяснилось, дочь одного из подозреваемых рассказала, что погибший ее обижал. Отец девушки решил разобраться с обидчиком, и это привело к гибели последнего. Подозреваемых заключили под стражу.

В настоящее время отца девушки судят по двум статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности гибель потерпевшего» и «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».