Нижегородка на гемодиализе смогла родить ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области находящаяся на гемодиализе женщина с хронической почечной недостаточностью родила ребенка. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам министра, у пациентки был целый ряд сложных диагнозов. Родам предшествовала пересадка почки, которая не прижилась, женщина постоянно находилась на гемодиализе. К тому же она переболела коронавирусом, который перенесла крайне тяжело – следствием ковида стал гнойный пиелонефрит. Когда женщина забеременела, то решила рожать.

- Врачи не предлагали делать аборт по медицинским показаниям, а будущая мама была категорически настроена на пролонгирование беременности. Совместными усилиями у нас все получилось, - рассказал Мелик-Гусейнов.

В результате на сроке 37 недель на свет появилась девочка с хорошими показателями - массой 2460 граммов и ростом 47 сантиметров, 8/9 по шкале Апгар.