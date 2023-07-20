Режим ЧС из-за аварийных домов отменили в двух районах Нижнего Новгорода

Режимы ЧС из-за аварийных домов отменили в двух районах Нижнего Новгорода. Фото: УГООКН Нижегородской области во «ВКонтакте».

Режим чрезвычайной ситуации из-за двух аварийных домов отменили в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, речь идет о доме №40/45 на улице Малая Ямская и о доме №30Г на улице Полтавской. Режим ЧС здесь вводили из-за неудовлетворительного состояния домов, однако на объектах были проведены все необходимые противоаварийные мероприятия.

Напомним, ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введен на территории Нижегородского района в Нижнем Новгороде. Это сделано в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, которую представляют 9 аварийных домов.