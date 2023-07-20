Нижний Новгород недополучил 500 миллион рублей доходов в первом полугодии 2023 года Фото: Даниил ОПАРИН

Комиссия городской думы Нижнего Новгорода оценила недобор доходов Нижнего Новгорода за первое полугодие 2023 года в 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Как отмечается, минэкономразвития Нижегородской области составили слишком оптимистическую статистику, связанную с ростом средней зарплаты жителей. Согласно данным, реальный рост зарплаты, которые оценили в мэрии, составляет 6,4%, в то время, как по прогнозам эта цифра должна была быть почти втрое больше. Основная часть налоговых доходов города складывается именно из отчислений НДФЛ.

Комиссия городской думы составила статистику, согласно которой, сумма доходов на 1 июля составила 9,611 млрд рублей, эта сумма составлять 30% от годового плана. Из них 2,25 млрд рублей было получено от продажи и сдачи в аренду муниципальной собственности и земельных участков.

Директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин объяснил, что недобор случился из-за налогов на доходы физлиц (НДФЛ). В департаменте рассчитали, что к концу года разрыв сократиться примерно до 400 млн рублей. Администрация Нижнего Новгорода будет усиленно работать с жителями и компаниями, которые уклоняются от налогов.