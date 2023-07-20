Разводы на берегу Волги под Балахной могли появиться из-за севшей на мель баржи

Нижегородцы обнаружили белые разводы на берегу Волги. Фото: "Инцидент Нижний Новгород.

Специалисты регионального Росприроднадзора выясняют причины загрязнения берега Волги в поселке Малое Козино Нижегородской области. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства, по факту случившегося организована проверка.

- Сообщений об аварийных сбросах в Волгу с предприятий, подлежащих федеральному экологическому надзору, в Управлении не зафиксировано. Данная ситуация, в том числе, может быть связана с попаданием в воду технической соли, которая находилась на борту баржи, севшей на мель и частично затонувшей в акватории реки в районе Балахны, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Такжен сообщается, что в день аварии инспекторы работали на месте происшествия. Были отобраны пробы воды для проведения анализа. По результатам исследования станет ясно, какой ущерб был причинен водному объекту. Также будет принято решение о дальнейших действиях Управления.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что на берегу Волги в районе Балахны обнаружены белые разводы. Местные жители посчитали, что это может быть связано с выбросом в воду неизвестных химикатов.