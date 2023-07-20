14 случаев кори выявлено в Нижегородской области

14 случаев кори выявили в Нижегородской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

14 случаев заболевания корью выявили в Нижегородской области, трое из заболевших – дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Из всех зарегистрированных случаев 9 – завозные. Заболевшие прибыли из Армении, Египта, Республики Дагестан, Москвы и Московской области, - рассказали в ведомстве.

Людям, которые контактировали с заболевшими, были сделаны прививки от кори. В них нуждались те, кто никогда не прививался от этой болезни, не знает о своих прививках или прививался однократно.

Напомним, первый случай кори был зафиксирован в Нижегородской области в начале апреля. Заболевшая женщина приехала из другой страны.