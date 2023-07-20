В «Нижновэнерго» подвели итоги конкурса на лучшую бригаду по соблюдению правил охраны труда за 2 квартал 2023 года

Мероприятие проводится с целью профилактики безопасного выполнения работ и предотвращения случаев производственного травматизма

Конкурс проходит ежеквартально по 2 номинациям: лучшая оперативно-ремонтная бригада (ОРБ) филиала и лучшая оперативно-выездная бригада (ОВБ) филиала по соблюдению правил охраны труда.

В 1 номинации участие приняли Шахунский, Уренский, Сокольский, Семеновский, Нижегородский, Дивеевский, Балахнинский, Вачский и Выксунский РЭСы, во 2 номинации – Шахунский, Уренский, Семеновский, Нижегородский, Дивеевский, Выксунский и Вачский РЭСы.

С апреля по июнь служба охраны труда наблюдала за работой сотрудников и оценивала её по нескольким критериям, например, по наличию и состоянию спецоджеды, исправности и состоянию электрозащитных средств, средств индивидуальной защиты при работе на высоте, наличию и содержанию документов для организации безопасного выполнения работ (схемы, оперативный журнал и т. д.). Также проверялись знания персоналом «Ключевых правил безопасности».

По итогам конкурса лучшей оперативно-ремонтной бригадой по соблюдению правил охраны труда стала команда Шахунского РЭС в составе мастера района электрических сетей Александра Чистякова, электромонтёра по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Сергея Пермякова и электромонтёра по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Ивана Чистякова.

Среди оперативно-выездных бригад – команда Шахунского РЭС в составе электромонтёра ОВБ 4 разряда Ивана Васенева и электромонтёра ОВБ 4 разряда Виктора Неганова.

«Поздравляю сотрудников с заслуженной победой! Начальнику Шахунского РЭС Владимиру Пехотину и главному инженеру Шахунского РЭС Владимиру Малышеву объявляю благодарность за подготовку кадров!» – прокомментировал директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

До подведения итогов конкурса за следующий квартал на служебных автомобилях бригад-победителей будет размещена наклейка с надписью «Бригада, работающая без нарушений требований охраны труда».