Автобусный маршрут А-84 продлят до станции метро «Автозаводская» с 21 июля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршрут автобуса А-84 продлят до станции метро «Автозаводская» с 21 июля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Как отмечается, маршрут будет проходить через северные проходные Горьковского автозавода. Движение будет организовано по улице Краснодонцев (в обратном направлении по улице Красноуральской), проспектам Ильича и Ленина.

Напомним, такие изменения связаны с просьбами жителей поселка Доскино. После продления маршрута, автобусом смогут пользоваться большое количество жителей, в том числе работники автозавода, пенсионеры и студенты Нижегородского автомеханический техникума. Отметим, что маршрут А-84 начала работать с 3 января текущего года.