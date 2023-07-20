Работу парконов усилят в центре Нижнего Новгорода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работу парконов усилят в центре Нижнего Новгорода. Мобильные комплексы фото-видеофиксации будут следить за порядком, чтобы нерадивые водители не препятствовали движению общественного транспорта по новым маршрутам. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН».

Парконы будут курсировать по центральным улицам города, где пролегает новый путь следования автобусов после закрытия площади Свободы. Система будет фиксировать номера машин, оставленных в зоне автобусных остановок, где стоят ограничительные знаки.

Напомним, площадь Свободы в Нижнем Новгороде закрыли для движения 8 июля в связи со строительством станции метро. Осенью здесь проложат временные дороги для личных автомобилей, а общественный транспорт будет ходить в объезд до конца 2025 года. В связи с этим в районе Свободы ввели 10 новых остановок общественного транспорта.

После открытия площади Свободы пешеходный трафик будет «спрятан» под землю: дорогу нижегородцы и гости города будут переходить уже по подземным пешеходным переходам.