Госэкспертиза одобрила достройку проблемного ЖК «Гелиос» в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Проект достройки проблемного ЖК «Гелиос» в Нижнем Новгороде одобрила госэкспертиза. Информация об этом содержится в государственно-информационной системе ЕГРЗ.

Дом находится на улице Композитора Касьянова в Верхних Печерах. В мае он был построен на 45%. Как рассказал технический директор региональной Дирекции по строительству Александр Козлов, на тот момент был возведен 21 этаж здания. Продолжается монтаж электропроводки и устройство вентиляции, строительство внутренних стен и перегородок, рабочие остекляют окна и лоджии.

Положительное заключение выдали 19 июля. Специалисты одобрили проект третьей очереди строительства – жилого дома №5 с подземной автостоянкой. Застройщиком выступит Фонд защиты прав граждан. Проектную документацию подготовило АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

Напомним, проблемный ЖК начали строить еще в 2016 году. В 2019 году дом должны были сдать, однако застройщик ООО «Вертикаль» был признан банкротом.