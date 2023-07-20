Нижегородцы пожаловались главе СКР на работу ливневок

Региональному СК поручили доложить о ходе расследования дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с причинением тяжкого вреда здоровью нижегородца. Информация об этом размещена в сообществе Информационного центра СКР в соцсетях.

Речь идет о случае, произошедшем в областном центре в 2019 году. Мужчина хотел заступиться за женщину, но был жестоко избит в Моторном переулке. Расследование этого дела в настоящее время не завершено.

- Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову ходатайствовать об изъятии материалов уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство и представить доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах, - говорится в информационном сообщении.