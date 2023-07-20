Показатель смертности рекордно снизился в Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Показатель смертоносности в Нижегородской области достиг уровня меньше исторического минимума. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения по Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Как отмечается, на одну тысячу населения приходится 14,6 случаев смерти. В 2019 году этот показатель составил 14,7 случаев. Мелик-Гусейнов подчеркнул, что статистика все еще выше среднероссийского, однако важно сохранить динамику, которая улучшается с каждым годом.

Дальнейшим приоритетом является снижение смертности от неинфекционных заболеваний, согласно статистике, сейчас от них около 70% всех летальных случаев.

-Также в приоритете внешние причины и смерти от злоупотребления алкоголя, - добавил министр здравоохранения по Нижегородской области.

Кроме того, по всем прогнозам, прирост показателя ожидаемой продолжительности жизни составит 0,5 года, достигнув возраста 72 года. Такая динамика ожидается до конца 2023 года.