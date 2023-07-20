Нижегородцы пожаловались главе СКР на работу ливневок

Горожан не устраивает работа ливневой канализации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Новгорода пожаловались руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на плохое функционирование ливневой канализации в областном центре. Соответствующая информация размещена в группе Информационного центра СКР в соцсетях.

При этом, по словам обратившихся, значительные средства выделяются на проведение культурно-массовых мероприятий. Также нижегородцы затронули вопрос расселения аварийных домов на улицах Героя Давыдова, Рябцева, Лубянской, Коммуны и Орджоникидзе в Московском районе города.

- В СУ СК России по Нижегородской области по озвученным доводам начата процессуальная проверка. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность» в связи с нерасселением аварийного дома по улице Орджоникидзе, - ответили в информационном центре СКР.

Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного комитета подготовить доклад о результатах проверки и расследования уголовного дела.