Нижегородские депутаты поддержали запрет на пропаганду чайлдфри. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, предусматривающий административную ответственность за продвижение идеологии добровольного отказа от рождения детей. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

На сегодняшний день людей, следующих этой философии, не осуждает 34% граждан. В соцсетях существует множество тематических сообществ, где объединяются приверженцы этих взглядов, что по мнению чиновников, плохо влияет на демографию.

С инициативой внести изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» выступили башкирские депутаты. Закон запрещает распространять среди детей информацию, отрицающую семейные ценности, но в нем нет такого понятия как чайлдфри.

В случае, если поправки будут приняты, штраф за пропаганду идей чайлдфри составит 3 тысячи рублей для граждан и 50 тысяч – для юридических лиц. Последним также может грозить приостановка деятельности.

- Мы хотим, чтобы наши дети росли в дружественном информационным пространстве, без навязывания ложных идеологий, - подчеркнула председатель комитета по социальным вопросам ЗСНО Наталья Смотракова.