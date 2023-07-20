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НовостиОбщество20 июля 2023 6:05

Нижегородские депутаты поддержали запрет на пропаганду чайлдфри

Инициаторами законопроекта выступили башкирские депутаты
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские депутаты поддержали запрет на пропаганду чайлдфри.

Нижегородские депутаты поддержали запрет на пропаганду чайлдфри.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, предусматривающий административную ответственность за продвижение идеологии добровольного отказа от рождения детей. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

На сегодняшний день людей, следующих этой философии, не осуждает 34% граждан. В соцсетях существует множество тематических сообществ, где объединяются приверженцы этих взглядов, что по мнению чиновников, плохо влияет на демографию.

С инициативой внести изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» выступили башкирские депутаты. Закон запрещает распространять среди детей информацию, отрицающую семейные ценности, но в нем нет такого понятия как чайлдфри.

В случае, если поправки будут приняты, штраф за пропаганду идей чайлдфри составит 3 тысячи рублей для граждан и 50 тысяч – для юридических лиц. Последним также может грозить приостановка деятельности.

- Мы хотим, чтобы наши дети росли в дружественном информационным пространстве, без навязывания ложных идеологий, - подчеркнула председатель комитета по социальным вопросам ЗСНО Наталья Смотракова.