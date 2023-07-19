Ремонт школ и детских садов – на особом контроле главы Дзержинска

В 2023 году на ремонтную кампанию учреждений образования Дзержинска выделено более 170 млн рублей. Работы разного уровня сложности – от асфальтировки территорий до капитального ремонта пищеблоков и обеденных залов – охватили почти все 36 школ Дзержинска. Основные работы выполняют частные подрядные организации, часть работ – муниципальные бюджетные учреждения «Прометей» и «Гражданская защита». Выполнение работ по поручению главы Дзержинска Ивана Носкова контролирует оперативный штаб по ремонту учреждений соцсферы.

На сегодняшний день, по информации департамента образования, полностью выполнен ремонт входных групп и запасных выходов в школах №№ 5, 37 и 39, замена сетей электроснабжения в школе № 30, ремонт инженерных сетей в школах №№ 6 и 7, а также устройство футбольного поля в школе № 32 в рамках проекта «Школьный стадион 2.0», который был разработан участниками проекта «Команда 52» из Дзержинска. Там же начинается восстановление беговой дорожки и прыжковой ямы.

«Почти весь июнь в большинстве наших школ работают летние лагеря и трудовые бригады, а уже в сентябре дети вновь приступают к учебе. Поэтому на все запланированные ремонтные работы у подрядчиков два месяца. Надеюсь, каждый понимает, что провести все работы качественно и с умом лучше сейчас, чем во время учебного процесса. Особенно такие крупные, как ремонт кровли, пищеблоков, спортзалов и всех коммуникаций. И главной целью руководителей должно быть не только успешное прохождение приемки, а ежедневный комфорт детей и педагогов. Все работы по-прежнему находятся на моем личном контроле, накануне учебного года обязательно приеду в несколько школ, чтобы посмотреть результаты», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Более чем на 90% выполнен капитальный ремонт системы отопления в школе № 39, ремонт центрального входа в школе № 4 и ремонт пищеблока в школе № 25 в поселке Бабино. Также ремонт пищеблока и обеденного зала более чем на половину выполнен в школе № 13. Такие же работы пройдут в школах №№ 18 и 26, всего на них выделено более 10 млн рублей. В школе № 4 подрядчик также приступил к ремонту спортивного зала, а школах №№ 3, 9 и 40 в скором времени стартует асфальтировка территорий. В школе № 22 с углубленным изучением французского языка запланирован ремонт кровли: контракт на сумму 14,5 млн рублей заключен с ООО «Альянс Поволжья».

Отметим также, что в ремонтной кампании участвуют и детские сады Дзержинска. Так, в детском саду № 9 началось благоустройство территории, в детском саду № 130 – капитальный ремонт системы отопления, а в детском саду № 28 – обновление пищеблока. В 30 детских садах МБУ «Гражданская защита» полностью выполнил замену систем речевого оповещения.