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НовостиОбщество19 июля 2023 12:20

Движение транспорта будет ограничено на Нижне-Волжской набережной с 20 по 24 июля

Будет перекрыто два участка около памятника «Катер Герой»
Елизавета КОПЫЛОВА
Движение транспорта будет ограничено на Нижне-Волжской набережной с 20 по 24 июля

Движение транспорта будет ограничено на Нижне-Волжской набережной с 20 по 24 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта будет временно ограничено на Нижне-Волжской набережной с 20 по 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения затронут автомобильные парковки, которые расположены слева и справа от памятника «Катер Герой».

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать дорожным знакам.