Движение транспорта будет ограничено на Нижне-Волжской набережной с 20 по 24 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта будет временно ограничено на Нижне-Волжской набережной с 20 по 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения затронут автомобильные парковки, которые расположены слева и справа от памятника «Катер Герой».

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать дорожным знакам.