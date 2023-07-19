Мазутную котельную в поселке Пыра переоборудовали под природный газ

В котельной поселка Пыра городского округа Дзержинск Нижегородской области установлено оборудование для работы на природном газе. Котельная снабжает теплом более трети жителей поселка (население Пыры – около 2000 человек). Испытание специального оборудования – котлов, газораспределительного шкафа, горелок для котлов, запорной арматуры, приборов безопасности – планируют провести в августе. Из бюджета Дзержинска на переоборудование котельной выделено порядка 3 млн рублей.

«Котельная в Пыре – последняя из муниципальных котельных в Дзержинске, которая переводится на природный газ. Предстоящий отопительный период она будет функционировать под особым контролем, персонал проходит обучение для работы с новым оборудованием, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Также в поселке Пыра закончена прокладка внутрипоселковой газовой сети, сейчас идет ее подготовка к пуску природного газа, после чего к ней смогут подключаться частные домовладения. Следующим долгожданным и важным этапом газификации поселка станет подключение к центральному газопроводу многоквартирных домов».

В настоящее время в котельной ведутся работы по монтажу систем автоматизации и электроснабжения.

«Работать на мазуте – это, можно сказать, экстремальные условия и для персонала, и для оборудования. Мы рады переходу на работу с газом. Сейчас уже установлено новое горелочное устройство, электромагнитные и статические клапаны, которые автоматически отключат горение, обеспечивая безопасность при работе с газом», – рассказал главный инженер МУП «ДзержинскЭнерго» Валерий Зырин.

К центральному теплоснабжению от котельной подключены 25 многоквартирных домов и объекты соцсферы: школа, библиотека, медпункт, детский сад.

«Мы видим, как на наших глазах меняется жизнь в посёлке Пыра. Наш депутатский корпус добивался этого очень давно, и теперь благодаря администрации города это становится реальностью, – сказал председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Думы г. Дзержинска Олег Богданов. – Для Дзержинска приход газа в Пыру станет дополнительным толчком развития. Мы ждём инвесторов, которые захотят участвовать в создании новых производств. Уверен, посёлок станет более привлекательным и для горожан, ведь для жизни там теперь есть всё».

Напомним, что в поселке Пыра завершается строительство магистрального газопровода высокого давления и прокладка внутрипоселковых сетей. Реализация проекта газификации поселка Пыра стартовала в 2021 году. Строительство магистрального газопровода высокого давления велось в рамках инвестпроекта компании «Дзержинскгоргаз». Проектирование и строительство газопровода в поселки Пыра и Пырские дворики проводилось администрацией Дзержинска при поддержке регионального правительства в рамках программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области».