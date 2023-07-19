«Университетские смены» пройдут в Мининском университете

Фото: Мининский университет

Сто детей и девять учителей примут участие в первой смене Всероссийского проекта «Университетские смены», которая пройдет в Мининском университете с 21 по 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Для участия в проекте были отобраны победители патриотических конкурсов, участники научных программ, а также активисты детских и молодежных движений. В Нижнем Новгороде их ждет интересная программа, которая включает в себя как получение новых знаний, так и развлекательную часть.

По словам ректора Виктора Сдобнякова, Мининский университет принимает ребят из ДНР второй год подряд, поэтому организаторы смен уже знают, какие активности больше всех нравятся юным гостям.

- Ребята смогут не только познакомиться с университетской жизнью и посетить научные лаборатории и музеи, но и поучаствовать в квестах, спортивных соревнованиях, побывать в самых красивых точках нашего города и узнать его историю. Наставниками для них станут наши студенты - школа вожатского мастерства в Мининском одна из сильнейших в стране, - подчеркнул Виктор Сдобняков.

Кроме того, ребят ждут мастер-классы в Технопарке универсальных педагогических компетенций, спортивные и творческие мероприятия, и, конечно, традиционные дружеские посиделки с гитарой и песнями. Учащиеся побывают в зоопарке «Лимпопо», посетят мультимедийный парк «Россия – моя история», музей-заповедник «Щёлоковский хутор» и дельфинарий, а также побывают в Городце.