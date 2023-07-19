Программу поддержки молодых преподавателей запустит Мининский университет с 1 сентября

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Мининский университет объявил о запуске программы поддержки молодых преподавателей, которые устроятся работать в вуз в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Дело в том, что в Мининском университете открылось три новых факультета, появилось несколько новых профилей. С начала учебного года в вузе будут запущены 11 новых программ как на бакалавриате, так и в магистратуре. В связи с этим руководство вуза объявило набор преподавателей, которые будут учить студентов.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, интерес абитуриентов к педагогическим вузам сейчас фиксируется по всей стране. Большой поток желающих поступить и в нижегородский педагогический университет, который постоянно совершенствуется и модернизирует имеющиеся программы обучения.

- И потому мы заинтересованы в привлечении нового кадрового состава, - пояснил Виктор Сдобняков.- Для этого в университете с 1 сентября запускается программа поддержки молодых преподавателей, включающая заработную плату до 200% от средней по Нижегородской области, гибкое применение системы стимулирующих надбавок, возможность повышения квалификации в том числе через подготовку и защиту диссертаций, использование в работе современного оборудования, в частности, высокотехнологичных возможностей Технопарка универсальных педагогических компетенций и Кванториума.

Подробнее о вакантных местах и требованиях к кандидатам можно узнать на сайте Мининского университета.

Резюме можно направить лично проректору по учебно-методической деятельности по адресу.