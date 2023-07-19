Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 10:42

Цены на новостройки в Нижнем Новгороде вырастут осенью

В июне стоимость квадратного метра новостройки составила 152,2 тысячи рублей
Елизавета КОПЫЛОВА
Цены на новостройки в Нижнем Новгороде вырастут в осени

Цены на новостройки в Нижнем Новгороде вырастут в осени

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на новостройки в Нижнем Новгороде могут вырасти к осени. Об этом эксперты рассказали NewsNN.

Как отмечается, сейчас спрос на недвижимость в городе снизился. Это связано с летним сезоном. Большинство нижегородцев предпочитают летом дачи или загородный отдых. Кроме того, в этом году снизился спрос жилья на новостройки – это связано с высокой стоимость такого жилья, она стала выше на 15-20%.

Также эксперты поделились, что в угоду маркетологов, некоторые застройщики строят жилье, которое не востребовано на рынке. Например, отстраивают студии, которые покупают по большей части в качестве инвестиций, например, чтобы после сдавать. Сохраняется тенденция при выборе территории для строительства, девелоперы предпочитают строить новостройки в верхней части города.

В июне стоимость одного квадратного метра новостройки составила 152,2 тыс рублей и эксперты уверены, что к осени цена возрастет.

- Небольшое предложение позволяет застройщикам держать цены. Даже в условиях снижения спроса это работает. Плюс банки ставят жесткие условия для заемщиков, что делает новую стройку значительно дороже — иногда прямо по баснословным ценам продают квартиры, - отметила эксперт Татьяна Романчева.

Однако эксперты подчеркивают, что рост цен будет невысокий. Кроме того, многие компании готовы сделать скидки для покупателей.