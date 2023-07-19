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НовостиОбщество19 июля 2023 9:40

Доходный дом в центре Сормова выставлен на аукцион за четыре миллиона рублей

Объект культурного наследия находится на улице Заводской парк
Елизавета КОПЫЛОВА
Доходный дом в центре Сормова выставлен на аукцион за четыре миллиона рублей. Фото: телеграм-канал Егор Поляков.

Доходный дом в центре Сормова выставлен на аукцион за четыре миллиона рублей. Фото: телеграм-канал Егор Поляков.

Доходный дом в Сормовском районе выставлен на аукцион за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Здание расположено по адресу улица Заводский парк, 2 и является объектом культурного наследия. Начальная цена аукциона составляет четыре миллиона рублей. Площадь доходного дома – 1740 кв. метров.

Здание является объектом культурного наследия, поэтому будущий собственник обязан будет выполнять определенные обязательства, а также проводить мероприятия для восстановления объекта.

- Здание было выстроено как дом с квартирами для служащих завода «Сормово». Строительство здания относится к 1902-1906 годам. В постройке принимал участие известный столичный архитектор Капитолий Абрамович Дулин. Это единственное здание в Нижнем Новгороде, выстроенное под его надзором, - напомнил Егор Поляков.