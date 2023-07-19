Дзержинскую Шуховскую башню изобразили на новой 100-рублевой купюре. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска.

Дзержинскую Шуховскую башню изобразили на обновленной 100-рублевой купюре. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Дзержинска.

Банк России представил новую 100-рублевую купюру. На ней изобразили в правом верхнем углу «ажурную сетку» здания Шуховской башни.

- В России сейчас осталось всего две таких башни – в Москве и в Дзержинске. Из-за схожести конструкций вряд ли можно с уверенностью сказать, какая именно из них размещена на купюре. Главное, что этот уникальный объект получил еще одно признание в канун 170-летия Владимира Шухова, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Шуховская башня является символом промышленного города Дзержинска. Она расположена в живописном уголке природы на берегу Оки. В 2020 году была проведена реконструкция башни. Кроме того, башня украшена светодиодами, благодаря этому на ней работает уникальная подсветка.