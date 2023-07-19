Пропавшую 15-летнюю девочку несколько дней ищут на Бору. Фото: поисково-спасательный отряд «Рысь».

15-летнюю девочку-подростка Люциту Волкову ищут уже три дна на Бору. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Рысь».

По информации, девочка ушла из дома 16 июля в 17:30 и не вернулась. У нее худощавое телосложение, рост 165 см, русые волосы и карие глаза.

Она была одета в белый сарафан, бордовую кофту, босоножки пепельного цвета с блестящими вставками. При себе девочка имела телефон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону 8 (831) 28-38-200 или 102.