Мэр Нижнего Новгорода предупредил жителей о надвигающихся ливнях Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Юрий Шалабаев предупредил нижегородцев о надвигающихся ливнях. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Судя по прогнозам непогода может сначала прийти в столицу, а позже добраться и до Нижнего Новгорода.

Напомним, на прошлой неделе в городе выпало аномальное количество осадков. Сотрудники коммунальных служб до сих пор устраняют последствия ливня. Особое внимание уделяют прочистке ливневок. Стихия побила рекорд 94-летней давности: менее чем за сутки выпала месячная норма осадков и даже больше. Дороги превратились в самые настоящие реки, тротуары также ушли под воду.

Мэр города отметил, что Нижний Новгород готов к непогоде, если она придет снова. Он дал поручение главам районов, чтобы они объезжали проблемные участки, а также координировали работу техники.

- Просьба к водителям: если в этот раз на Нижний обрушится такой же ливень, по возможности выбирайте пути объезда традиционно сложных участков на Московском и Комсомольском шоссе, перекрёстках пр. Кирова-ул. Краснодонцев и пр. Октября-ул. Комсомольской, ул. Светлоярской и др. Не бросайте свои машины на ливневых решётках, это делает невозможными их работу и труд коммунальных служб, - добавил Юрий Шалабаев.