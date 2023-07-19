Нижегородские стартапы в области искусственного интеллекта смогут получить поддержку

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В Нижегородской области разработчики генеративного искусственного интеллекта смогут получить поддержку для развития своего стартапа. О запуске акселерационной программы объявила компания МТС.

- Задача программы MTS AI - найти перспективные и коммерчески применимые решения в сфере генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Стартапы, прошедшие отбор, будут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами, - пояснили в пресс-службе компании МТС.

Разработчикам будут предоставлены вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным. С участниками программы будут работать опытные наставники – специалисты по генеративному ИИ, ML, MLOps, Data Science из крупнейших BigTech-компаний и MTS AI, а также эксперты по продуктам и бизнес-стратегии.

«Генеративный ИИ нередко сравнивают с изобретением интернета или мобильной связи: настолько сильно он меняет способ взаимодействия людей с технологиями и друг с другом. Наш проект с MTS AI призван оценить влияние генеративного ИИ на работу корпораций в целом и найти лучшие возможности для применения этой технологии в контуре экосистемы, — подчеркнул первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

В акселерационную программу MTS AI могут попасть компании, которые создают технологии для подготовки текстов для соцсетей, сайтов и СМИ, создания видео и изображений по текстовому описанию, а также макетов рекламы и афиш и прочее.

Акселерационная программа будет проходить онлайн, участие бесплатное. В отличие от других программ, стартапам не нужно будет отдавать долю в своем бизнесе в обмен на акселерацию.

Отбор участников будет проходить в несколько этапов: сбор заявок, собеседование с экспертами, презентация проектов для потенциальных клиентов. Еще в процессе отбора стартапы смогут познакомиться с менторами и представителями корпораций, получить обратную связь потенциальных клиентов о своем продукте или технологии.

По итогам собеседований и питчинг-сессии эксперты MTS AI определят 10 команд, которые пройдут 12-ти недельную акселерацию. Итоги программы подведут на Демодне в ноябре. Лучшие стартапы могут получить предложение о запуске пилота с компаниями экосистемы МТС либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн.

Отметим, с 2021 года в Нижнем Новгороде действует центр МТС StartUp Hub. Только за 2022 год в регионе было рассмотрено больше 300 проектов, более 60 из них МТС отобрала для улучшения бизнес-процессов компании.