35-летний Евгений Чугров из Тоншаевского района погиб на СВО

Фото: НРО КПРФ

В Тоншаевском районе простились с Евгением Чугровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте НРО КПРФ, членом которой он являлся с 2020 года.

- Евгений Чугров принимал активное участие в работе Тоншаевского местного отделения КПРФ. Однопартийцы помнят Евгения как искреннего, честного и принципиального человека. Перед уходом на СВО боец, прощаясь с ними, заявил: «Партию и отделение не подведу!» - говорится в сообщении.

Евгений родился и жил в поселке Бурелом Тоншаевского района, где до мобилизации трудился электромонтером на железной дороге. Его похоронили в родном поселке на местном кладбище. У него осталась шестилетняя дочь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Чугрова.