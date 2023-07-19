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НовостиОбщество19 июля 2023 6:15

35-летний Евгений Чугров из Тоншаевского района погиб на СВО

У него осталась шестилетняя дочь
Валерия МУРОМЦЕВА
Фото: НРО КПРФ

Фото: НРО КПРФ

В Тоншаевском районе простились с Евгением Чугровым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте НРО КПРФ, членом которой он являлся с 2020 года.

- Евгений Чугров принимал активное участие в работе Тоншаевского местного отделения КПРФ. Однопартийцы помнят Евгения как искреннего, честного и принципиального человека. Перед уходом на СВО боец, прощаясь с ними, заявил: «Партию и отделение не подведу!» - говорится в сообщении.

Евгений родился и жил в поселке Бурелом Тоншаевского района, где до мобилизации трудился электромонтером на железной дороге. Его похоронили в родном поселке на местном кладбище. У него осталась шестилетняя дочь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Чугрова.