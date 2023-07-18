Реконструкция теплосетей за 40 млн рублей стартует в Нижнем Новгороде

В модернизацию теплосетей будет вложено 40 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АО «Теплоэнерго» вложит 40 млн рублей в модернизацию теплосетей на территории Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время стартовала реализация концессионного соглашения, подписанного региональным правительством, мэрией и энергокомпанией. Это соглашение рассчитано на 25 лет.

Как отметили в «Теплоэнэрго», концессионное соглашение позволит выполнить комплексную реконструкцию городских объектов и улучшить их с привлечением собственных денег и средств из других источников.

- Концессия не предусматривает роста тарифов сверх рекомендованного Региональной службой по тарифам», - добавили на предприятии.

Напомним, теплоэнергетический комплекс Нижнего Новгорода был передан в концессию АО «Теплоэнерго» в октябре 2022 года. Соответствующее решение было одобрено городской Думой.