МегаФон обеспечил будущий IT-кампус связью и скоростным мобильным интернетом

Инженеры оператора завершили работы по переносу телеком-оборудования с Окского съезда в Нижнем Новгороде и в полной мере восстановили покрытие сети. Работы выполнены на полгода раньше планируемого срока.

Перемещение оборудования потребовалось в связи с началом строительства межвузовского IT-кампуса «Неймарк» на улице Большие Овраги. Этот крупнейший для Нижнего Новгорода проект создается при поддержке Правительства России. Кампус будет интегрирован в исторический центр города, рядом с ним разместятся IT-квартал и инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина». Современные образовательные площади, общественные, спортивные пространства и общежития рассчитаны на несколько тысяч студентов.

Во время первого этапа будет построено 18 зданий и объекты коммунального хозяйства. Строительство первой очереди началось в апреле, сейчас на площадке идут подготовительные работы и обустройство строительного городка.

«Мы стали первыми из сотовых операторов, кто в кратчайшие сроки, всего за полтора месяца, осуществил перенос оборудования с места строительства важнейшего объекта и возобновил покрытие сети. Тем самым обеспечив связь и скоростной мобильный интернет для строителей уникального для региона объекта. Уверен, что это положительно повлияет на эффективность работ и добавит удобства и комфорта рабочим и прорабам, а после сдачи объекта – студентам и преподавателям. Символично, когда IT-кампус мирового уровня еще до своего открытия имеет отличный высокоскоростной мобильный интернет», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Благодаря проведенным работам покрытие сети оператора распространяется также на жилой комплекс «Маршал Град», гостиницу «Ока» и одну из основных транспортных артерий Нижнего Новгорода, связывающую верхнюю и нижнюю части города – Окский съезд и Молитовский мост.

Модернизация и развитие сети МегаФона затрагивает не только столицу региона, но и областные населенные пункты. В частности, мобильный интернет стал быстрее еще на одном стратегическом транспортном участке. В районе деревни Ветчак в Кстовском районе оператор развернул дополнительный высокочастотный слой для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика. В результате на участке федеральной трассы М-7 «Волга» мобильный интернет стал быстрее на 20%.