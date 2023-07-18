АО «Теплоэнерго» приступило к реализации концессионного соглашения по развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода

Около 40 млрд рублей вложит в развитие теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода АО "Теплоэнерго" в рамках концессионного соглашения, подписанного правительством Нижегородской области, администрацией города и самим предприятием.

«Концессионное соглашение позволит АО «Теплоэнерго» проводить комплексную реконструкцию городских объектов и модернизировать их с использованием не только собственных, но и привлечённых финансовых источников. Планируемый объем вложений в теплоэнергетический комплекс по инвестиционным обязательствам в рамках концессии составит около 40 млрд рублей на срок 25 лет. Концессия не предусматривает роста тарифов сверх рекомендованного Региональной службой по тарифам», - отметили на предприятии.

Напомним, городская Дума города Нижнего Новгорода одобрила передачу теплоэнергетического комплекса в концессию АО «Теплоэнерго» в октябре 2022 года.