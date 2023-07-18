Шуховская башня появилась на 100-рублевой купюре. Фото: Администрация Дзержинска

Банк России представил обновленный дизайн 100-рублевой купюры, на которой, в числе прочих символов РФ, размещено фрагментарное изображение Шуховской башни. На купюре в правом верхнем углу дизайнеры расположили «ажурную сетку» башни (вид изнутри снизу).

«Россия – это не только замечательная природа, богатая культура и интересная архитектура, но и величайшие достижения науки и техники. К таким, безусловно, относится и творение инженера Владимира Шухова – легкая, почти невесомая конструкция из металла. В России сейчас осталось всего две таких башни – в Москве и в Дзержинске. Из-за схожести конструкций вряд ли можно с уверенностью сказать, какая именно из них размещена на купюре. Главное, что этот уникальный объект получил еще одно признание в канун 170-летия Владимира Шухова. Думаю, не нужно объяснять, что значит для Дзержинска Шуховская башня на Оке. Это не просто достопримечательность, это настоящий символ нашего промышленного города, объект, будто бы созданный специально для него. Дзержинск – это город с историей, но молодой; переживший период упадка, но сумевший справиться с трудностями; красивый и легкий, но основательный и серьезный. Башня всегда стремится ввысь, а Дзержинск – вперед!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Шуховская башня в Дзержинске расположена в живописном уголке природы на берегу реки Оки. В 2020 году была проведена полная реконструкция башни с восстановлением украденных частей, а также берегоукрепительные работы. Конструкцию украсили более 20 тысяч светодиодов, благодаря чему в летнее время на башне регулярно включается уникальная подсветка. Также благоустроена территория около башни, у ее подножия проводятся флешмобы, фотосессии и другие мероприятия. Напомним, что статуэтка первого Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске также была выполнена в форме Шуховской башни.

Шаболовская башня, тоже выполненная инженером Владимиром Шуховым, установлена в Москве и находится на закрытой территории. В настоящее время разработано несколько возможных вариантов реставрации объекта, но работы так и не начались.

Добавим, что Владимир Шухов запатентовал принцип гиперболоидной сетчатой конструкции башен. Всего он создал более 200 таких высотных сооружений: водонапорные башни, опоры для линий электропроводов, радиобашни, маяки и т.д. Точное количество сохранившихся башен неизвестно. Дзержинская Шуховка считается наиболее совершенной с экономической точки зрения – на ее сооружение потрачено минимально возможное количество металла при достижении определенной высоты.

28 августа 2023 года будет отмечаться 170-летие со дня рождения Владимира Шухова.