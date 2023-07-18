Нижегородцы смогут проголосовать за деревни, в которые хотят провести интернет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижегородской области стартовало голосование за малочисленные населенные пункты – деревни и села, где нижегородцы считают необходимым провести интернет в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Голосование в онлайн-формате проходит на портале Госуслуг до 13 августа, заявки по почте на адрес Минцифры РФ принимаются до 10 сентября 2023 года. Обеспечение связи организовано в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«К июлю по итогам первых двух голосований в Нижегородской области к связи подключено более 50 населенных пунктов. Такой формат работы дает возможность обеспечить современную связь там, где в этом наиболее высокая потребность», - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По итогу голосования 2023 года связь будет установлена еще в 31 населенном пункте Нижегородской области с численностью жителей от 100 до 500 человек. Проголосовать за выбор населенного пункта может любой гражданин РФ старше 18 лет, но только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе.

Если при голосовании на портале у выбранного населенного пункта будет указан срок выполнения работ, значит, он уже вошел в число объектов, где проведут связь, по итогам голосования 2021-2022 годов.

Авторизованные пользователи с подтвержденной учетной записью могут отдать свой голос в формате онлайн на портале Госуслуг. Жители без доступа к интернету смогут проголосовать как индивидуально, так и коллегиально, отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2.

«Рейтинг населенных пунктов по числу проголосовавших жителей можно отслеживать в реальном времени на портале «Госуслуг». Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса не учитываются. Если заявление направлено «Почтой России» и содержит более одного населенного пункта, учтен будет только первый из них», - пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Результаты голосования Минцифры России планирует опубликовать 18 декабря 2023 года.

«В голосовании 2022 года участие приняли свыше 15 тысяч нижегородцев. По итогу в 59 населенных пунктах до конца этого года появится связь», - рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов.