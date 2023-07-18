В центре Нижнего Новгорода хотят снести Алексеевские ряды

В настоящее время здесь располагается книжный магазин. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Алексеевские ряды могут быть демонтированы в центре Нижнего Новгорода. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Нижегородского арбитражного суда. Представители регионального Минимущества подали иск на ООО «Алексеевский ряд» который ранее лишился возможности арендовать занимаемый участок.

В мае текущего года суд постановил удовлетворить требования истца. Таким образом, компанию обязали снести торговый павильон на Алексеевской, 2, привести земельный участок в пригодное для использования состояние и вернуть Министерству посредством акта-приема-передачи.

Ответчик не освободил занимаемый участок и решил оспорить постановление арбитражного суда. Представители «Алексеевского ряда» подали иск в адрес районной администрации с требованием заключить новый договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Отмечается, что договор на аренду этой территории был заключен еще в 2006 году. Срок арен\ды закончился в 2010 году, а в 2018 году региональное Минимущества решило отказаться от договора и предложило освободить занимаемый участок. Арендатор не только не освободил этот участок, но и не предпринял ответных действий.

- В настоящее время торговый павильон, расположенный на земельном участке площадью 421 квадратных метров по адресу улица Алексеевская, у дома 2, исключен из схемы размещения нестационарных торговых объектов, что подтверждается письмом департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода, - говорится в документах суда.

Напомним, в настоящее время в Алексеевских рядах располагается книжный магазин. Длительное время павильон в центре города находился в неудовлетворительном состоянии и его хотели снести, но в 2021 году было принято решение о его реконструкции. Проект обновленного пространства разработали в архбюро «Гора».

В региональном Минимущества «Комсомолке» подтвердили, что вопрос законности строения рассматривается в суде. О том, что может появиться на месте «Алексеевских рядов» пока не сообщается.