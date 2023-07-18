Нижегородца приговорили к исправительным работам за фейки о ВС РФ в соцсетях

Подсудимый размещал информацию с разных аккаунтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

57-летнего жителя Нижнего Новгорода признали виновным в распространении ложной информации о ВС РФ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

- Установлено, что в апреле 2022 года житель города Нижнего Новгорода с трёх разных аккаунтов разместил в социальной сети под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Были проведены следственные действия, специалистам предстояло выяснить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства вины подозреваемого. По решению суда нижегородец получил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

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