6-летнего Севу Гусева пятые сутки ищут в Нижнем Новгороде

Он был одет в синюю кофту, светло-зеленую футболку, черные штаны и голубые кроссовки. Фото: ПСЦ "Рысь".

6-летнего Севу Гусева уже 4 дня ищут в Нижнем Новгороде, сообщает ПСЦ «Рысь». В пятницу, 14 июля, мальчик вместе с папой ушел из дома на улице Светлоярской, 5А. С тех пор местонахождение ребенка неизвестно.

Приметы пропавшего ребенка: рост 100 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в синюю кофту, светло-зеленую футболку, черные штаны и голубые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мальчика, просят обращаться по телефону 8 (831) 28-38-200 или по каналу связи 102.

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