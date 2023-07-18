Volkswagen отрицает причинение убытков ГАЗу на 28,4 млрд рублей

По версии ответчика, заключенный рамочный договор не несет конкретных обязательств. Фото: REUTERS

Ушедший из России автоконцерн Volkswagen отклонил исковые требования ГАЗа на сумму 28,4 млрд рублей сообщает «Коммерсант». По мнению представителей Горьковского автомобильного завода, этот долг появился из-за срыва поставок дизельных двигателей. Таким образом, с немецкого концерна планируют взыскать 20,7 млрд рублей упущенной выгоды, 2,4 млрд рублей инвестиций в производство, 5,2 млрд рублей ущерба в пользу дистрибуторов и свыше 40 тысяч евро за не поставленную ответчиком тару.

Договор был заключен в 2017 году и действовал до 2023 года, включительно. Предполагалось, что Volkswagen будет поставлять запчасти еще 10 лет с момента продажи последнего автомобиля с иностранными двигателями.

В свою очередь, представители VW настаивают на том, что сам по себе документ не несет конкретных обязательств перед ГАЗом, так как заключен на открытых условиях. Стороны могли согласовывать отдельные заявки, но в 2017-2020 годах никаких заявок не было, лишь в 2021 году появился прогноз на поставку 4638 дизельных двигателей. Таким образом, никаких убытков, по мнению юристов немецкого концерна, ГАЗ понести не мог.

Тем не менее, сторона ответчика признает, что некоторые условия договора не удалось выполнить из-за санкций. Судебное разбирательство продолжится в октябре.