Криминального авторитета приговорили к 11 годам тюрьмы в Нижегородской области

Вместе с другими участниками группировки они совершали вымогательства. Фото: Артем КИЛЬКИН

35-летнего Гегама Петросяна признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Еще одного фигуранта 42-летнего Зорика Бабаяна суд признал виновным в групповом вымогательстве.

В июне 2020 года, находясь в нижегородской исправительной колонии №16, Петросян стал «вором в законе». Среди осужденных он выбирал «смотрящих» за отрядами и промышленными зонами, а также контролировал распределение общих денег.

Кроме того, Петросян организовал преступную группировку, в которую входил и Бабаян.

- В период с января 2020 года, еще до занятия Петросяном высшего положения в преступной иерархии, по ноябрь 2020 года соучастники совершили 5 вымогательств денежных средств у осужденного, также отбывающего наказание в исправительном учреждении, - говорится в сообщении.

Угрожая создать неблагоприятные условия пребывания в колонии, они выманили у одного из заключенных свыше 1,2 млн рублей. Полученные деньги ушли на нужды преступной группы.

По решению суда, Гегам Петросян получил 11 лет 3 суток в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев. Бабаян получил 7 лет 8 месяцев «строгача» с последующим ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев.