Планировку территории под IT-кампус утвердили в Нижнем Новгороде

Новый IT-кампус на проспекте Гагарина. Фото: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Проект планировки территории для IT-кампуса «Неймарк» утвержден региональным Минградом. Как сообщается на сайте министерства, это второй в городе участок, предусматривающий размещение объектов такого уровня.

Предполагается, что на проспекте Гагарина появятся 2 корпуса общежитий на 4 тысячи мест, а также учебный корпус, рассчитанный на 2 тысячи студентов.

Ранее была утверждена концепция по планировке объектов IT-кампуса на участке у метромоста. Там появится учебный корпус на 5 тысяч мест, а также будут построены общежития.

- Целью создания ИТ-кампуса является развитие информационных технологий в регионе, обеспечение высококвалифицированных кадров для ИT-сферы, создание благоприятной среды для инноваций и развития стартапов, а также стимулирование экономического роста и привлечение инвестиций в регион, - говорится в сообщении

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как будет выглядеть IT-кампус в Нижнем Новгороде.