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НовостиОбщество17 июля 2023 15:28

Порядка 7 млрд рублей сэкономят в Нижнем Новгороде при замене троллейбусов электробусами

На покупку новых троллейбусов потребовалось бы 12 млрд рублей
Мария СОРОКИНА
Износ городских троллейбусов составляет 94%.

Износ городских троллейбусов составляет 94%.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Около 7 млрд рублей планируют сэкономить нижегородские власти при замене троллейбусов электробусами в областном центре, сообщает «Коммерсант». В настоящее время износ троллейбусной инфраструктуры в городе составляет 80%, а самих троллейбусов — 94%.

На покупку новых троллейбусов может уйти более 12 млрд рублей, а на создание электробусной инфраструктуры — в разы меньше.

Целевая субсидия в 5,31 млрд рублей позволит закупить 113 электробусов и 53 зарядные станции. Кроме того, внедрение электробусов позволит ощутимо продлить городские маршруты и увеличить количество подвижного состава на 44%.

Вся информация по этому поводу направлена в транспортный комитет регионального Законодательного Собрания. Ввод электробусов может быть осуществлен до конца 2024 года.