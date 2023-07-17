«ФСК Регион» проинвестирует строительство Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Здесь планируется построить жилые дома, детский сад, школу и многое другое. Фото: GloraX

Компания «ФСК Регион» вложит средства в развитие Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба девелопера, компания объявила о приобретении акций АО «Черниговская набережная». В рамках реализации проекта планируется строительство более 100 тысяч квадратных метров жилья, а также сохранение архитектурного памятника регионального значения «Горьковская водонапорная станция», который длительное время находился в заброшенном состоянии.

- В планах компании также возведение детского сада и начальной школы, создание парковой и прогулочной зон и бизнес-центра, а также строительство жилья уровня «комфорт» и «бизнес», - говорится в сообщении.

По мнению генерального директора АО «Черниговская набережная» Алексея Васина, «ФСК Регион» обладает необходимым опытом и компетенциями для реализации проекта любой сложности.

- Совместными усилиями мы решим поставленные перед нами задачи, главная из которых — создать комфортное и современное жилье, обустроив его всей необходимой инфраструктурой, - добавил он.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как преобразится Черниговская набережная в результате реализации этого проекта.