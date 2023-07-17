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НовостиПолитика17 июля 2023 14:18

Глеб Никитин поделился кадрами боевой подготовки нижегородцев перед СВО

Перед отправкой в зону боевых действий все военнослужащие проходят боевое слаживание
Валерия МУРОМЦЕВА
Глеб Никитин поделился кадрами боевой подготовки нижегородцев перед СВО.

Глеб Никитин поделился кадрами боевой подготовки нижегородцев перед СВО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился кадрами подготовки нижегородцев для отправки в зону специальной военной операции. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, все бойцы перед отправкой в зону СВО проходят боевое слаживание, тренируются на полигоне. Власти держат с ними связь и контролируют процесс обучения, следят за тем, чтобы всем хватало экипировки и необходимой техники.

- Помимо персональных рюкзаков с амуницией, снабжаем гуманитарной помощью подразделения по заявкам командиров как в момент подготовки к отправке в зону СВО, так и в ходе работы уже на территории, - подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области объявили набор добровольцев в новые именные подразделения для участия в СВО. Туда будут брать наиболее подготовленных бойцов, чтобы они стали «примером мужества и героизма».