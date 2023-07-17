Глеб Никитин поделился кадрами боевой подготовки нижегородцев перед СВО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился кадрами подготовки нижегородцев для отправки в зону специальной военной операции. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, все бойцы перед отправкой в зону СВО проходят боевое слаживание, тренируются на полигоне. Власти держат с ними связь и контролируют процесс обучения, следят за тем, чтобы всем хватало экипировки и необходимой техники.

- Помимо персональных рюкзаков с амуницией, снабжаем гуманитарной помощью подразделения по заявкам командиров как в момент подготовки к отправке в зону СВО, так и в ходе работы уже на территории, - подчеркнул Никитин.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области объявили набор добровольцев в новые именные подразделения для участия в СВО. Туда будут брать наиболее подготовленных бойцов, чтобы они стали «примером мужества и героизма».