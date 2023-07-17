Мелик-Гусейнов опроверг избиение пациентки фельдшером «скорой». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию об избиении пациентки фельдшером скорой помощи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в СМИ появилась информация о том, что сотрудник скорой помощи, находясь на вызове в квартире пациентки, напал на женщину и избил ее. Однако это ложь, уверяет министр. На самом деле вызвавшая медиков гражданка была пьяна и начала издеваться над сотрудниками, оскорблять и снимать их на видео.

- Изучив все обстоятельства ситуации, пообщавшись с фельдшером, свидетелями, коллегами из полиции, считаю, что наши сотрудники все сделали правильно. Данных за госпитализацию у здоровой женщины не было. Все необходимые обследования были проведены качественно и по протоколу, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.