Новые именные подразделения для участия в СВО будут формировать в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области начнут формировать новые именные подразделения добровольцев для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Для службы в них будут отбираться наиболее подготовленные бойцы - именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области, - отметил Глеб Никитин.

Для добровольцев, которые вступят в ряды этих подразделений, размер единовременной выплаты составит 200 тысяч рублей. Кроме того, для них будут действовать все существующие меры поддержки от регионального правительства, а семьи могут заключить социальный контракт.