Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2023 13:39

Мусорные контейнеры вспыхнули у офисного здания на Окском съезде 17 июля

Погибших и пострадавших нет
Мария СОРОКИНА
Создалось сильное задымление. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

Создалось сильное задымление. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

Мусорные контейнеры загорелись в центре Нижнего Новгорода днем 17 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло у офисного здания по адресу Окский съезд, 2.

- Происходило возгорание мусора на открытой площадке. Возгорание ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Нижний новгород Без цензуры» вокруг здания создалось сильное задымление, но эвакуация не проводилась. Дым было видно и со стороны площади Лядова.

Ранее сообщалось о пожаре на Московском Шоссе, в котором погиб один человек.