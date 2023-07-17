Мусорные контейнеры вспыхнули у офисного здания на Окском съезде 17 июля

Создалось сильное задымление. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

Мусорные контейнеры загорелись в центре Нижнего Новгорода днем 17 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло у офисного здания по адресу Окский съезд, 2.

- Происходило возгорание мусора на открытой площадке. Возгорание ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Нижний новгород Без цензуры» вокруг здания создалось сильное задымление, но эвакуация не проводилась. Дым было видно и со стороны площади Лядова.

Ранее сообщалось о пожаре на Московском Шоссе, в котором погиб один человек.